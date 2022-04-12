غاز بروم الروسية تؤكد مواصلة إمداد أوروبا بالطاقة عبر أوكرانيا

أكدت وكالة الأنباء الروسية “إنترفاكس” أن شركة غازبروم الروسية تواصل تصدير الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا، تماشيًا مع طلب المستهلكين الأوروبيين.

ونقلت الوكالة الروسية عن شركة تشغيل خط الأنابيب الأوكرانية قولها إن الطلب بلغ 74,5 مليون متر مكعب الثلاثاء.

وارتفع متوسط كميات الغاز الطبيعي التي تضخها جازبروم الروسية إلى الأسواق الخارجية خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 7 أشهر، رغم المخاوف من قطع شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا في خضم مواجهة بشأن العقوبات الأوروبية والمطالب بسداد المدفوعات بالروبل.

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