“صنع الله” يجتمع مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا “مارك اندري فرنس”، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة “مختار عبدالدائم”.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من المسائل وسبل وفرص التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا .

من جهة أوضح “مارك” إن برنامج الأمم المتحدة الانمائي يهدف إلى توسيع نشاطه في ليبيا، حيث قام بفتح فروع له في العديد من المناطق والبلديات، وكذلك سيكون العنصر الوطني هو العنصر الاساسي لتنفيذ برامجه المستهدفة خلال المدة القادمة، مضيفاً بأن البرنامج مهتم بعدة قضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، وموضحاً في هذا الصدد بأنه يرى أن المؤسسة وشركائها من الشركات الأجنبية سيكونوا الشريك المثالي لتحقيق هذه الأهداف، وبالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

ومن جهة أخرى أضاف “صنع الله” أن المؤسسة الوطنية للنفط تثمن ما يقوم به برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا، كما أن المؤسسة وشركائها ائتلاف (ريبسول، توتال، أو ام في وايكونور) كان لها شراكة مميزة وتعاون كبير مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي خلال السنوات الماضية وتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من البرامج في مناطق عمليات شركة اكاكوس، وكذلك شملت التدخلات قطاع المياه والصحة والتدريب وصيانة المرافق التعليمية ودعم الشباب وغيرها من البرامج التي غطت مناطق الجبل الغربي والزاوية ومنطقة أوباري وما جاورها.

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