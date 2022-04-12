الهند تعلن استعدادها لتلبية طلبات القمح لكبار المشترين عالميا

قال مسؤول بوزارة شؤون المستهلك والأغذية في الهند إن البلاد في وضع مريح لتلبية طلبات القمح لكبار المشترين في العالم، مع تضرر الإمدادات من منطقة البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا، معلنة استعدادها لتلبية أي طلب إضافي على القمح من المشترين في آسيا و أوروبا و أفريقيا.

وتعد الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حيث سجل الإنتاج خلال هذا الموسم إلى مستوى قياسي بلغ 111,32 مليون طن، مما يجعله الموسم السادس على التوالي الذي تحقق فيه البلاد فائضًا في الإنتاج.

واشترت الحكومة، في العام الماضي، 43,34 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وهو رقم أعلى بكثير من الكمية التي تحتاج إليها لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية