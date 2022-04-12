بلدي ترهونة يناقش آلية تحصيل الايرادات المحلية

اجتمع رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة “محمد الكشر، بحضور كلا من المستشار القانوني بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة واللجنة الاستشارية العلمية ببلدية ترهونة ومكتب الرخص التابع لقطاع الاقتصاد بالبلدية، إلى جانب أمين الخزينة بالإدارة المالية ببلدية ترهونة ومدير مكتب الاصحاح البيئي بالبلدية ورئيس فرع الحرس البلدي بالبلدية .

تناول الاجتماع مناقشة لائحة الإيرادات المحلية الصادرة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330 لسنة 2021، وكذلك الإجراءات المطلوب اتباعها من قبل البلدية لوضع لائحة تحصيل الإيرادات المحلية موضع التنفيذ من حيث جباية الرسوم والضرائب ذات الطبيعة المحلية.

كما يهدف الاجتماع إلى أن تكون الإيرادات المحلية أحد روافد تمويل الميزانية السنوية للبلدية، وذلك عن طريق النماذج المُعدة من قبل وزارة الحكم المحلي، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اتخاذ كافة التدابير المتعلقة بكيفية تحصيل وايداع هذه الإيرادات، وعلى التصرف فيها طبقا لما تنص عليه اللوائح المحددة لذلك.

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