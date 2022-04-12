تعرف على المعلومات الجديدة بشأن “القرض السكني”

كشف وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية وعضو اللجنة الوزارية لمبادرة الإقراض السكني “فتح الله الزني” عن معلومات جديدة بشأن “القرض السكني”.

وقال الوزير في تصريحات اعلامية:” قمنا بخطوة أخرى وهي أن المعلومات التي جُمِعت على مستوى الوطني في المنظومة سيتم تحويلها للجان الموجودة في البلديات، وتتم عملية التحقق من شروطهم في البلديات من ثم يتم التحقق من قبلهم اذا كان شخص يستحق القرض السكني.

وأضاف الوزير “اللجان ستكون متكونة من صندوق الزكاة وإمام المسجد في المكان الذي يسكن فيه طالب القرض لأكبر قدر من الشفافية”.