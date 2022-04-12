خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف وصول 20 مليون إلى فروع مصرف الوحدة

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم قسم اصدار غريان شحنة سيولة بقيمة 20 مليون لفروع مصرف الوحدة وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.

خصص منها لفرع الزنتان 4 مليون وفرع يفرن 3 مليون وفرع الرياينة 3 مليون وفرع تيجي 2.5 مليون وفرع الجوش 1.5 مليون وفرع جادو 1.5 مليون وفرع الحرابة 1.5 مليون وفرع سيناون 1.5 مليون وفرع بئر الغنم 1.5 مليون ، ويؤكد فريق السيولة استمراره في توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بشكل منتظم .

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