اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي: تسليم اصدار طرابلس 30 مليون لفروع مصرف الوحدة.. وهذه توزيعاتها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم قسم اصدار طرابلس يسلم شحنة سيولة بقيمة 30 مليون لفروع مصرف الوحدة وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.

خصص منها لفرع المعمورة 4 مليون وفرع البلدية 3 مليون والفرع الرئيسي طرابلس 3 مليون وفرع المغاربة 3 مليون وفرع الزويتينة 3 مليون وفرع حي الأندلس 3 مليون وفرع ميدان الجزائر 3 مليون وفرع قرية ناصر 3 مليون وفرع الجادة 2.5 مليون وفرع جامع الصقع 2.5 مليون .

ويؤكد فريق السيولة استمراره في توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بشكل منتظم .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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