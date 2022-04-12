مصلحة الجوازات والجنسية تبحث كيفية الاهتمام بشريحة النازحين وتسهيل اجراءاتهم ورفع معاناتهم

بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء “يوسف مراد، مع مدير مكتب حقوق الإنسان “فؤاد الباشا” جملة من المسائل ذات العلاقة باستخراج جوازات السفر وتذليل الصعاب أمام المواطنين خاصة المرضى منهم وكبار السن.

حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة باجراءات فقدان الجواز واتلافه، بالاضافة إلى الاهتمام بشريحة النازحين وتسهيل اجراءاتهم ورفع معاناتهم.

وفي ختام الاجتماع أكد رئيس المصلحة على أن المصلحة لن تتدخر جهداً لتقديم الخدمات سواء للمواطنين أو الأجانب رغم ظروف المرحلة الحالية.

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