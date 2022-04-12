اقتصاد

الوطنية للنفط تبحث مشاريع شركة الهروج للعمليات النفطية وآلية تنفيذها

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية “خليفة عمرو” .

تناول الاجتماع مناقشة والمشاريع التي تنفذها حاليًا والمزمع تنفيذها مستقبلاً، وكذلك المشاكل التي تواجه عملها، والصعوبات التي تعيقها لتحقيق مستهدفاتها، ومن أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لتسيير أعمالها، واجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة ليتناسب مع متطلبات عملها.

وفي الختام قدم “صنع الله” جملة من التوجيهات والملاحظات التي تساهم في إنجاز عمل الشركة، لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعماً للاقتصاد الوطني .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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