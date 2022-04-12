الوطنية للنفط تبحث مشاريع شركة الهروج للعمليات النفطية وآلية تنفيذها

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة إدارة شركة “الهروج” للعمليات النفطية “خليفة عمرو” .
تناول الاجتماع مناقشة والمشاريع التي تنفذها حاليًا والمزمع تنفيذها مستقبلاً، وكذلك المشاكل التي تواجه عملها، والصعوبات التي تعيقها لتحقيق مستهدفاتها، ومن أبرزها شح الميزانيات المالية التي تحتاجها لتسيير أعمالها، واجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للشركة ليتناسب مع متطلبات عملها.
وفي الختام قدم “صنع الله” جملة من التوجيهات والملاحظات التي تساهم في إنجاز عمل الشركة، لضمان تحقيق أهداف المؤسسة المتعلقة باستمرار عمليات الإنتاج ورفع معدلاته دعماً للاقتصاد الوطني .
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