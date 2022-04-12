وزارة النفط والغاز تبحث الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية (النفطية)

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الثلاثاء، مع وزير البيئة “أبراهيم العربي منير” وكيل وزارة المواصلات النقل “وسام خليفة الإدرسي ” ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري “عمر عبد الله الجواشي” .

تناول الاجتماع مناقشة “ملاحظات وزارة النفط والغاز على الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية نتيجة للعمليات النفطية وغيرها من عمليات الجهات الأخرى على البيئة البحرية”، وذلك بناءً على موافقة من مجلس الوزراء في الاجتماع العادي الرابع لعام 2022م المنعقد في 20/03/2022م.

كما تطرق إلى مقترح وزارة النفط والغاز لتعديل الخطة بما يتوافق مع النظم واللوائح النافذة في الدولة، حيث أبدى وزير النفط والغاز حرص الوزارة على التقيد بالعمل بقانون البيئة وفق المواد المنصوص عليها.

وفي الختام اتفق الحاضرون على تكليف مدير عام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة بوزارة النفط والغاز ورئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري لعقد اجتماع مع لجنة أعداد الخطة وتقديم توصية إلى وزارة النفط والغاز ووزارة البيئة ووزارة المواصلات النقل.

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