“صنع الله” يؤكد دعمه لشركة أكاكوس من أجل زيادة الإنتاج

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل 2022 مع رئيس لجنة إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية “عصام البشتي”.

حيث كان الاجتماع لمناقشة نشاط الشركة وأعمالها والمشاكل والمعوقات التي تحول دون إنجاز عملها بالصورة الصحيحة، كذلك التحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، وكيفية تجاوزها والحلول المناسبة لها.

من جانبه أكدّ “صنع الله” دعم المؤسسة اللامحدود لشركة أكاكوس في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها، وإنجاز عملها بالطرق الصحيحة و تنفيذ مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

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