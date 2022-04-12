رئيس حكومة الوحدة الوطنية يتابع سير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” صباح اليوم الثلاثاء زيارةً لوزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للوقوف على سير العمل بعدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة.

ليعقد بعدها اجتماع موسع للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالوزارة، وفي بداية حديثه شدد “الدبيبة” على ضرورة متابعة صرف علاوة الأبناء عن الأشهر الست القادمة والتي تم إحالتها لمصرف ليبيا المركزي وكذلك ضرورة الاهتمام بدور الرعايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم حتى خطة الوزارة للعام 2022 وإعطاء الأمر الأولوية اللازمة.

وفي ذات السياق أصدر رئيس الحكومة تعليماتٍ على ضرورة صرف منحة الزوجة عن العام 2021 وكذلك العام 2022 وأنّ تأخر صرفها غير مُبَرر ولا بد من العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص.

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