الدبيبة يشدد على ضرورة صرف منحتي الزوجة والأبناء دون تأخير

أكد وزير حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على ضرورة متابعة صرف علاوة الأبناء عن الأشهر الست القادمة، والتي تمت إحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى ضرورة صرف منحة الزوجة عن عاميْ 2021 و2022، مع التأكيد على ضرورة العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الدبيبة، الثلاثاء، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية؛ لمتابعة سير العمل في عدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة ومكتب شؤون الوزيرة.

كما أعطى الدبيبة تعليماته لوزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بدعوة مديري الإدارات والمكاتب إلى عقد اجتماع موسع لمعالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجه سير العمل في الوزارة.

يُذكر أن الدبيبة سبق وأوعز منتصف مارس الفائت، بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022م عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بمناسبة شهر رمضان.

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