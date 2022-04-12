اقتصاد

نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية يبحث المشاكل التي تواجه شركة الخدمات الارضية بمطار بنينا

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء “علي فرج القطراني” اليوم الثلاثاء بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي اجتماعاً مع مدير محطة مطار بنينا “خليفة البرغثي” ومدير منطقة بنغازي السيد “عبد السلام ناجي” ورئيس شركة الخطوط الليبية “حامد سباق”.

حيث تم مناقشة كيفية معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الارضية بمطار بنينا الدولي ووضع حلول سريعة و ناجحة لحل هذه الإشكالية و صرف المرتبات بأقرب وقت ممكن.

حيث أكّد “القطراني” على تقديم كل الدعم و توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاستمرار عمل الشركة بالشكل المطلوب و بدون توقف، كما ثمّن على دور الشركة الهام في إدارة الخدمات التشغيلية بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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