توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بأكثر من 10% هذا العام

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي أكثر من 10% خلال هذه السنة، مما يعد أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 1994.

وأوضح وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين، الذي يشغل الآن منصب رئيس ديوان المحاسبة، أن وزارتي الاقتصاد والمالية الروسيتين تعملان حاليًا على توقعات جديدة.

وأشارت توقعات سابقة للحكومة الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام بعد نمو الاقتصاد بنسبة 4,7% في العام الماضي.

وتواجه موسكو خطر التخلف عن سداد ديونها وارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 16,7% خلال مارس الماضي، عقب العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا.

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