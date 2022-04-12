وزيرة الشؤون الاجتماعية تتابع سير عمل صندوق التضامن الاجتماعي

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني” يوم الأمس باستقبال رئيس اللجنة التسييرية لصندوق التضامن الاجتماعي “مصطفى الجعيبي”.

وقد استعرض اللقاء سير العمل بالصندوق خاصة ما يتعلق بالمعاش الأساسي وإيجاد الآليات المناسبة لتسريع صرف المعاشات الاساسية في وقتها ومتابعة برامج المساعدات التي يقدمها الصندوق للأسر للمعوزة وإمكانية استخدام التقنية الحديثة لبناء قاعدة بيانات تساعد في صرف المساعدات لمستحقيها، والاهتمام بذوي الإعاقة خصوصا من فئة مرضى ضمور العضلات ورعايتهم.

كما تم مناقشة أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للصندوق في مختلف المناطق وكيفية تحسين أدائها والرقي بمستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.

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