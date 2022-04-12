السفير الإيطالي يؤكد قدرة ليبيا على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30%

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، الثلاثاء، على استحالة الانتخابات في ليبيا بوجود حكومتين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على “المنظور الانتخابي في ليبيا”.

ووصف بوتشينو، خلال الدائرة المستديرة بشأن ليبيا، التي نظمتها جامعة لويس في روما، الوضع على الأرض بالمعقد، مشيرًا إلى “ظهور إطار عمل مع حكومتين تعتبران نفسيهما شرعية ولا يبدو أنهما راغبتين في التفاوض”، ونوه بمحاولة باشاغا في 10 مارس دخول طرابلس سلميًا، وتراجعه بعد ذلك لتجنب استخدام القوة.

وتوقع السفير الإيطالي وجود سيناريوهات عدة للمرحلة المقبلة، “أسوأها حكومة موازية جديدة “، على غرار الانقسام بين حكومة فايز السراج وحكومة الثني، لافتًا إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى مشكلات في الموارد وتوترات جديدة”، مؤكدًا على حاجة ليبيا إلى “حكومة متماسكة، يمكنها القيام بعمل وطني إيجابي تجاه القوات الأجنبية الموجودة على الأرض”، بحسب قوله.

وركز السفير الإيطالي، في مشاركته، على الجانب الاقتصادي وتحديدًا قطاع النفط حيث أكد على أنه يمكن لليبيا أن تزيد من إنتاجها للغاز بنسبة 30 % باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار، مشترطًا أن تكون هذه العمليات في طرابلس “عبر سلطة تنفيذية قوية ومشتركة”، وفقًا لرأيه، مضيفًا في هذا الإطار أن “الهدف المتمثل في زيادة إنتاج النفط، هو هدف واقعي يمكن تحقيقه خلال عام ونصف أو عامين، إذا توفرت الظروف والاستثمارات المناسبة”.

وأكد السفير الإيطالي على أن شركة “إيني” الإيطالية تلعب دورا رئيسًا ومقدرا للغاية في ليبيا، التي يمكن أن تنتج الطاقة “بطريقة بديلة” من خلال إتاحة موارد الغاز للتصدير.

وأشار إلى أن “الأمل يتمثل في التوصل إلى إعادة تشكيل جزئية وتدريجية، تكون نهائية للإطار السياسي الليبي، مما يتيح للبلاد أن تحقق قدرًا أكبر من الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة تحسين العلاقات مع البلدان المجاورة، مع الأخذ في الاعتبار أن استقرار ليبيا هو بطريقة ما استقرار البحر الأبيض المتوسط وله تأثير واضح على إيطاليا”.

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