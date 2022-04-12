صنع الله يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا التعاون المشترك

طرابلس 12 أبريل 2022 (وال)- بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك اندري فرنس، فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من المسائل وسُبل وفرص التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح مارك أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى توسيع نشاطه في ليبيا، حيت قام بفتح فروع له في العديد من المناطق والبلديات، مؤكدا بأن العنصر الوطني هو العنصر الأساسي لتنفيذ برامجه المستهدفة خلال المدة القادمة.

من جهته، نوه رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله لجهود التي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، مضيفا بأن المؤسسة وشركائها ائتلاف (ريبسول، توتال، أو ام في و ايكونور)، كان لها شراكة مميزة وتعاون كبير مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال السنوات الماضية، وتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من البرامج في مناطق عمليات شركة اكاكوس، كما شملت قطاع المياه والصحة والتدريب وصيانة المرافق التعليمية، ودعم الشباب وغيرها من البرامج التي غطت مناطق الجبل الغربي والزاوية ومنطقة اوباري وما جاورها.

وتعتبر المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها ائتلاف ريبسول، أحد أكبر ممولي برنامج الأمم المتحدة في ليبيا خلال السنوات الماضية.

وأشاد مارك بدور رئيس مجلس ادارة المؤسسة في المحافظة على وحدة قطاع النفط وهذه المؤسسة العريقة، واستمرار أداء دورها الوطني في المحافظة على استمرار تدفق النفط، رغم ضعف التمويل ورغم الصعوبات الجمة التي تواجه عملياتها النفطية. (وال)

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