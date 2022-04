إيطاليا تتوقع زيادة محتملة في إنتاج الغاز الليبي بنسبة 30%

أعلن السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، أنه يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 في المائة باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار، بشرط أن تكون في طرابلس عبر سلطة تنفيذية قوية ومشتركة، حسب قوله.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن بوتيشنو قوله، خلال المائدة المستديرة ” التركيز على المتوسط – ليبيا” التي نظمتها جامعة لويس في روما، إن “الهدف المتمثل في زيادة إنتاج النفط ، حاليًا 1.2 مليون برميل يوميًا ، إلى 2 مليون برميل، هو هدف واقعي ويمكن تحقيقه خلال عام ونصف أو عامين، إذا توفرت الظروف والاستثمارات المناسبة”، مؤكدا على “الإمكانات الواسعة” في قطاع الصناعة الزراعية “والتي ستكون مفيدة جدًا للشعب الليبي الذي عانى كثيرًا من التحول في السنوات الأخيرة.”

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا صدرت نحو 3.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا عبر خط أنابيب جرين ستريم في عام 2021.

وخلُص بوتشينو إلى أن الأمل يتمثل في التوصل إلى “إعادة تشكيل جزئية وتدريجية لكن نهائية للإطار السياسي الليبي، مما يمكن أن يسمح للبلاد بتحقيق قدر أكبر من الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة تحسين العلاقات مع البلدان المجاورة، مع الأخذ في الاعتبار أن استقرار ليبيا هو بطريقة ما استقرار البحر الأبيض المتوسط وله تأثير واضح على بلدنا”.

هذا وأكد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو أن شركة “إيني” الإيطالية تلعب دورا رئيسيا ومقدرا للغاية في ليبيا، التي يمكن أن تنتج الطاقة “بطريقة بديلة” من خلال إتاحة موارد الغاز للتصدير.

وأضاف بوتشينو: “”دعونا لا ننسى الدور الأساسي والمقدر للغاية لشركة إيني في ليبيا، حيث تعمل في مشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط، مليته للنفط والغاز، والتي توفر فرص عمل للعديد من الليبيين ودربت الآلاف في إيطاليا”.

وتابع الدبلوماسي الإيطالي: “65 في المائة من الغاز المستخرج في غرب ليبيا باتجاه الحدود مع تونس يستخدمه الليبيون والباقي يذهب إلى جرين ستريم”، في إشارة إلى خط الأنابيب الذي يربط ليبيا بإيطاليا.

وأشار إلى أنه “من الواضح أنه يمكن تغيير هذه النسب ومساعدة الليبيين على إنتاج الطاقة بطريقة بديلة وتقليل هذه النسبة البالغة 65 بالمائة”.

