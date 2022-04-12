“صنع الله” يطلع على آخر مستجدات مناقشة “مليتة” مع مسؤولي شركة “شلمبرجير” بشأن الآبار المغلقة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “مصطفى صنع الله” ، اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة “مليتة” للنفط والغاز “البشير عبد السلام”.

وقد تمت مناقشة حزمة من المواضيع التي تهم نشاط الشركة، منها مشروع حقل المياه بحقل الفيل، وخطوات الشركة لزيادة الإنتاج بتشغيل منظومة حقل المياه، وآلية حل المصاعب التي تواجه الشركة، سواءً كانت مالية أو فنية أو إدارية.

حيث أطلع “البشير عبد السلام”،” صنع الله” ، على آخر مستجدات مناقشاته مع مسؤولي شركة “شلمبرجير” بشأن الآبار المغلقة في كافة مناطق عمليات الشركة بأحواض سرت وغدامس ومرزق، وآلية وضعها على الإنتاج من جديد لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد “صنع الله” من جانبه ، بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لمشاريع الغاز، وتحديدا مشروع التراكيب البحرية ( أ ، هـ )، لتتمكن المؤسسة من سد احتياجات السوق المحلي من الغاز، والإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز، مؤكدا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها.

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