تونس توقف تصدير الخضراوات والفواكه مؤقتا وليبيا أكبر المتأثرين

أعلنت وزارة التجارة التونسية الثلاثاء، وقف تصدير الخضراوات والفواكه؛ للحد من ارتفاع الأسعار وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال مسؤول الإعلام في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، محمد علي الفرشيشي، الثلاثاء، بحسب ما نقلت إذاعة “شمس إف إم” التونسية، إن القرار يعتبر مؤقتا، وسيكون له انعكاس إيجابي على أسعار المواد الغذائية في تونس.

وأضاف الفرشيشي، أن القرار هدفه الحد من الغلاء؛ بسبب ندرة الخضراوات والفواكه في الأسواق التونسية حسب تعبيره، فيما لم يحدد الفرشيشي فترة محددة لاستئناف التصدير. .

يشار إلى أن ليبيا تستورد حوالي 60% من المواد الغذائية من جارتها تونس.

يذكر أن قيمة الصادرات التونسية من الفواكه الطازجة بلغت 44 مليون دولار في 2021 ذهبت أغلبها إلى ليبيا.