مصدر لــ 218: مركزي بنغازي استلم 700 مليون دينار

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، الثلاثاء، في تصريح خاص لــ218، أن قيمة السيولة النقدية المرسلة من إدارة المصرف في طرابلس خلال الفترة من 26 مارس الماضي وحتى الثلاثاء، بلغت 700 مليون دينار، ضمن خطة توحيد مجلس إدارة قطبي المركزي، وتنفيذا للاتفاق بين المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري.

وأضاف المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد تسلّم المصرف المركزي في بنغازي باقي السيولة النقدية بقيمة 300 مليون دينار، ستصل على دفعات عبر مطار بنينا تعزيزاً لخزائن المصارف التجارية في المنطقة الشرقية.

ويقضي مسار توحيد المركزي بمشاركة شركة ديلويت للتدقيق المالي، بإرسال مليار دينار كسيولة نقدية لإدارة المصرف في بنغازي، يتولى توزيعها على كافة الفروع في إطار تنفيذ خطة توفير الخدمات للمواطنين.

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