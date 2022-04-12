شركة “مليته” تُطلع رئيس المؤسسة على مباحثاتها مع “شلمبرجير” لإعادة تشغيل آبارها المغلقة

طرابلس 12 أبريل 2022 (وال)- بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صطفى صنع الله اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة مليته للنفط والغاز البشير عبد السلام، حزمة من المواضيع التي تهم نشاط الشركة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة في طرابلس، مناقشة مشروع حقل المياه بحقل الفيل، وخطوات الشركة لزيادة الإنتاج بتشغيل منظومة حقل المياه، وآلية حل المصاعب التي تواجه الشركة، سواءً كانت مالية أو فنية أو إدارية.

كما أطلع البشير المهندس صنع الله على آخر مستجدات مناقشاته مع مسؤولى شركة شلمبرجير، بشأن الآبار المغلقة في كافة مناطق عمليات الشركة بأحواض سرت وغدامس ومرزق، وآلية وضعها على الإنتاج من جديد لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

بدوره، طالب صنع الله بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لمشاريع الغاز، وتحديدا مشروع التراكيب البحرية ( أ ، هـ )، لتتمكن المؤسسة من سد احتياجات السوق المحلي من الغاز، والإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز، موكدا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها. (وال)

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