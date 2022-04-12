السلطات التونسية تحبط محاولة تهريب 480 ألف يورو من ليبيا

حجزت مصالح الديوانة التونسية بالمعبر الحدودي رأس جدير مبلغًا ماليًا يقدر نحو 480 ألف يورو بعد العثور عليه مخفى داخل سيارة تحمل ترقيم أجنبي أثناء قيامها بإجراءات الدخول إلى تونس، وفقًا لما أعلنته مصالح الديوانة على منصتها الإعلامية.

وبينت الديوانة، في منشورها، الثلاثاء، تفاصيل العثور على المبلغ المهرب دون أن تشير إلى ما جنسية المهربين، الذين خبأوا المبلغ بالصندوق الخلفي للسيارة، فيما حرر موظفو الديوانية محضرًا للحجز إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية تضع قوانين صارمة لتدفق العملة بين البلدين بسقف محدد؛ لوضع حد لتهريب الأموال واستغلالها في عمليات مشبوهة تدخل في غسيل الأموال ودعم الجماعات المتشددة وغير ذلك من أعمال مريبة.

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