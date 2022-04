أسعار النفط ترتفع وسط تراجع المخاوف بشأن الطلب

صعدت أسعار النفط، في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء، بأكثر من 6% وذلك وسط تراجع المخاوف بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بـ6.16% وسجلت عند التسوية 104.64 دولاراً للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام تكساس بـ6.69% وسجلت عند التسوية 100.6 دولاراً للبرميل، بحسب بيانات شبكة “CNBC”.

وتراجعت المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

في غضون ذلك، حذرت منظمة “أوبك” من صعوبة زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.

هذا وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر 6 المقبلة في محاولة لتهدئة السوق.

