“الدبيبة”: هذا ما وعدتني به وزيرة الشؤون الاجتماعية بخصوص صرف علاوة الأبناء

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” من خلال زيارته لوزارة الشؤون الاجتماعية :أن هذه الوزارة مثلها مثل باقي الوزارات الحكومية عليها حمل ثقيل والامكانيات تحتاج دائما لدعم.

كما أضاف بالقول: جاءت زيارتي للتعرف على هذه الوزارة المهمة، ولدينا بعض المشاريع التي نتابعها مثل منحة الأبناء والزوجة ومشروع دعم المهجرين، وزيارتي جاءت بهدف مساعدة بعضنا لنستطيع انجاز هذه المهام.

وقد تابع بالقول: وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني وعدتني اليوم بأن 9 أشهر من منحة الأبناء ستصرف قبل العيد.

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