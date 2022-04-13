السفير الإيطالي: يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30% إذا وُجدت سلطة تنفيذية موحدة

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” إنه يمكن لليبيا زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30% باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار، بشرط أن تكون في طرابلس سلطة تنفيذية قوية ومشتركة.

وأضاف “بوتشينو” بحسب وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، أن ليبيا تسعى إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 2 مليون برميل يوميا، وهو هدف يمكن تحقيقه خلال عام ونصف أو عامين، إذا توفرت الظروف والاستثمارات المناسبة، بحسب قوله.

وتابع “بوتشينو” القول، إن 65% من الغاز المستخرج في غرب ليبيا يستخدمه الليبيون، والباقي يذهب إلى “جرين ستريم”، في إشارة إلى خط الأنابيب الذي يربط ليبيا بإيطاليا، موضحاً بأنه يمكن تغيير هذه النسبة ومساعدة الليبيين على إنتاج الطاقة بطريقة بديلة وتقليل هذه النسبة من الاستهلاك.

وأشار “بوتشينو”، إلى أن شركة “إيني” الإيطالية تلعب دورا رئيسيا في ليبيا، والتي يمكن أن تنتج الطاقة بـ”طريقة بديلة” من خلال إتاحة موارد الغاز للتصدير.