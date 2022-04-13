مدير مشروع التحول الرقمي بالحكم المحلي يبحث إمكانية دعم المنظومات والمنصات القائمة التي سبق وأطلقتها الوزارة

قام مدير مشروع التحول الرقمي بوزارة الحكم المحلي “أبوبكر حدود”، اليوم الثلاثاء بعقد اجتماعاً مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك لبحث دعم الوزارة في إطار تنفيذها لمشاريع التحول الرقمي ومنصاته الرقمية على مستوى الوزارة والمجالس البلدية، وبحث رؤية الوزارة في ملف التحول الرقمي ودعم مشروع التحول الرقمي بالوزارة والبلديات بغية الوصول بالخدمات بصورة سلسة للمواطن .

تم التطرق أيضاً خلال الاجتماع لإمكانية دعم المنظومات والمنصات القائمة والتي سبق وأطلقتها الوزارة، إضافة إلى المنظومات قيد التجهيز وبحث دعم اطلاقها وتطويرها، واستحداث منظومات إدارية وخدمية تخدم المجالس البلدية والوزارة والجهات التابعة لها .

كذلك شدد المجتمون على أهمية الوصول بالخدمات الرقمية للمواطن ليتسنى للبلدات تقديم خدماتها للمواطنين عبر منصات رقمية سهلة الوصول والاستعمال والتوجيه بوضع خطط تدريبية لموظفي الوزارة والمجالس البلدية لتمكينهم من مواكبة التطور التقني بهدف تأهيلهم لاستعمال المنظومات والمنصات .

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