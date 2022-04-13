توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وهيئة القطب المالي بالمملكة المغربية

قامت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصةاليوم الثلاثاء بإبرام مذكرة تفاهم مع هيئة القطب المالي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية عبر تقنية الزوم في إطار تعزيز التعاون بمجالات الاستثمار والتجارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمدير العام ومدير إدارة الترويج والتعاون الدولي ورئيس قسم التعاون الدولي بالهيئة، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومدير الشؤون الأفريقية بهيئة القطب المالي.

حيث تقوم مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات والبيانات حول الفرص الاستثمارية بأفريقيا وأوروبا، كما أن هيئة القطب المالي تضم أكثر من 200 شركة استثمارية بمختلف القطاعات.

كما تهدف الهيئة من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز دورها بقطاع الاستثمار في المنطقة وجذب الشركات الأجنبية للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بدولة ليبيا ضمن الخارطة الاستثمارية بالهيئة والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات.

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