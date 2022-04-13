“الكيلاني” تطلع على آلية العمل ومتابعة الإعداد لبرنامج المسوحات لبعض فئات المجتمع

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” مع مدير مركز التوثيق والمعلومات “عبد النبي البوسيفي” بحضور مديرة مكتب التعاون الفني بالوزارة “فوزية مازن”، وذلك للإطلاع على آلية العمل ومتابعة الإعداد لبرنامج المسوحات لبعض فئات المجتمع وتفعيل الميكنة في القطاع.

كذلك تم مناقشة تدريب الكوادر العاملة في مجال المعلومات لوضع آلية موحدة للمعلوماتية في القطاع والتنسيق والربط مع المراكز المناظرة في قطاعات الدولة المختلفة والعمل مع الهيئة العامة للمعلومات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات والبرامج على ضوء البيانات والمعلومات المتاحة .

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