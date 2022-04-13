اقتصاد

“الكيلاني” تطلع على آلية العمل ومتابعة الإعداد لبرنامج المسوحات لبعض فئات المجتمع

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمعت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” مع مدير مركز التوثيق والمعلومات “عبد النبي البوسيفي” بحضور مديرة مكتب التعاون الفني بالوزارة “فوزية مازن”، وذلك للإطلاع على آلية العمل ومتابعة الإعداد لبرنامج المسوحات لبعض فئات المجتمع وتفعيل الميكنة في القطاع.

كذلك تم مناقشة تدريب الكوادر العاملة في مجال المعلومات لوضع آلية موحدة للمعلوماتية في القطاع والتنسيق والربط مع المراكز المناظرة في قطاعات الدولة المختلفة والعمل مع الهيئة العامة للمعلومات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات والبرامج على ضوء البيانات والمعلومات المتاحة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك