اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي في السودان إلى 263% في مارس

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ارتفاع التضخم في السودان في شهر مارس الماضي إلى 263% بزيادة 4,76% عن شهر فبراير، الذي وصل التضخم فيه إلى 258,4%.

وعرفت الأسعار في السودان ارتفاعًا كبيرًا بسبب خفض قيمة العملة وتبني إصلاحات في منظومة الدعم.

من جهة أخرى، أكدت بيانات منظمة الأغذية والزراعة الفاو تأثر السودان بالحرب الدائرة في أوكرانيا بشكل كبير، وقالت إنه أكثر الدول تأثرا بالحرب لاستيراده 87% من القمح الذي يستهلكه من روسيا وأوكرانيا.

يذكر أن تقديرات البنك الدولي أكدت عيش 54% من سكان السودان، البالغ عددهم 44 مليون إنسان، على أقل من 3,20 دولار يوميًا في عام 2021.

 

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قناة 218 الليبية

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