الدولار يرتفع ويقترب من سعر “الموازي”.. المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 13 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 13 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7033 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً في السوق الرسمية لقترب من سعره في السوق السوداء.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0942 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1148 دينار، والليرة التركية 0.3226 دينار، والدولار الكندي 3.7245 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2542 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2805 دينار، والدينار التونسي 1.5598 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4786 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 13 ابريل 2022: