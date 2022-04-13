أوكسفام: أكثر من ربع مليار شخص في العالم قد يواجهون فقرا مدقعا

كشفت منظمة “أوكسفام”، في تقرير، أن أكثر من ربع مليار شخص في العالم قد يعيشون تحت خط الفقر هذا العام؛ بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعيات انتشار وباء كورونا.

وأوضحت المنظمة التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم أنه في ظل تلك المعطيات قد يطال الفقر 860 مليون شخص بأقل من 1,90 دولارًا في اليوم بحلول نهاية هذا العام، وقد يصل عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية إلى 827 مليونًا في عام 2022.

وأشارت “أوكسفام” إلى أن 27 مليون شخص يعانون من الجوع في غرب أفريقيا، مرجحة ارتفاع العدد إلى 38 مليون في يونيو المقبل، كما تضاعف عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة 4 مرات تقريبًا من 7 إلى 27 مليونًا بين عاميْ 2015 و2022.

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