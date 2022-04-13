اقتصاد

هيئة تشجيع الاستثمار تبحث التعاون مع الشركات التونسية

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال النويصري، الثلاثاء؛ تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التونسية وتشجيعها للتوسع في السوق الليبية، رفقة المدير العام للشركة التونسية للخدمات العامة وفقا لبيان الهيئة.

وناقش الطرفان، في الاجتماع الذي عقد بطرابلس؛ إمكانية إعادة تشغيل المصانع الليبية المتوقفة بمشاركة القطاع الخاص، ووضع خطة الهيئة لتطوير الاقتصاد محل التنفيذ.

وكان رئيس الهيئة قد ناقش، في سلسلة من الاجتماعات منذ مطلع العام الجاري، تطوير الصناعات المحلية وتعزيز فرص الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية وتوفير فرص العمل.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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