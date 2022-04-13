اقتصاد

أوبك تقلص توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في 2022

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت منظمة أوبك بتقليص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3,67 ملايين برميل يوميًا بانخفاض 84 ألف برميل عن تقديراتها السابقة.

وبررت تراجع الطلب على النفط بالارتفاع الكبير في أسعار مصادر الطاقة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

من جهةٍ أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن التأثير الكامل للعقوبات على النفط الروسي سيظهر في مايو القادم.

وتوقعت في تقريرها الشهري عن النفط زيادة الخسائر في المتوسط إلى 1,5 مليون برميل يوميًا، وارتفاع هذه الخسائر إلى 3 ملايين برميل يوميًا في شهر مايو بعد دخول العقوبات على النفط الروسي حيز التنفيذ.

 

 

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قناة 218 الليبية

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