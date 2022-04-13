أوبك تقلص توقعاتها بشأن نمو الطلب على النفط في 2022

قامت منظمة أوبك بتقليص توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3,67 ملايين برميل يوميًا بانخفاض 84 ألف برميل عن تقديراتها السابقة.

وبررت تراجع الطلب على النفط بالارتفاع الكبير في أسعار مصادر الطاقة والسلع الغذائية، بالإضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا، وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.

من جهةٍ أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن التأثير الكامل للعقوبات على النفط الروسي سيظهر في مايو القادم.

وتوقعت في تقريرها الشهري عن النفط زيادة الخسائر في المتوسط إلى 1,5 مليون برميل يوميًا، وارتفاع هذه الخسائر إلى 3 ملايين برميل يوميًا في شهر مايو بعد دخول العقوبات على النفط الروسي حيز التنفيذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية