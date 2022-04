أكد السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أنّ ليبيا يمكنها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30% باستثمارات لا تتجاوز المليار دولار، شريطة وجود سلطة تنفيذية قوية في العاصمة طرابلس، حسبما ذكرته وكالة نوفا الإيطالية.

وذكر بوتشينو خلال ندوة بعنوان «التركيز على المتوسط – ليبيا»، في روما، أنّ زيادة ليبيا إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يوميا، هو هدف واقعي بالإمكان تحقيقه خلال عام إلى عامين، إذا توافرت الظروف والاستثمارات المناسبة.

وأضاف الدبلوماسي الإيطالي، أن استغلال الإمكانات الواسعة في قطاع الصناعة الزراعية بليبيا، سيمكن الليبيين من الاستفادة من ثرواتهم وعوائد الاستثمار في القطاع، بعد سنوات من الأزمات المتتالية التي مرُّوا بها، بحسب وصفه.

The post على وقع الحرب في أوكرانيا.. «بوتشينو» يتحدث عن زيادة إنتاج الغاز في ليبيا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا