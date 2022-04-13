النيابة العامة تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار عرقلة خطة التحول المتعلقة بتنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة مشروع النهر الصناعي

وجه المستشار النائب العام بمباشرة إجراءات التحقيق في مواجهتهم، وذلك إزاء استمرار عرقلة خطة التحول المتعلقة بتنفيذ المرحلة الرابعة من منظومة مشروع النهر الصناعي المصممة لغرض نقل المياه من حقل آبار غدامس إلى الشريط الساحلي.

حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار فعل الجناة ؛ فاستجابت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لمقتضى قرار النيابة العامة القاضي بإخلاء المواقع الوارد بيانها في متن طلب رئيس اللجنة الإدارية لجهاز النهر الصناعي ؛ وانجزت إجراء تنفيذ القرار بنجاح .

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