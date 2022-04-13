“الدبيبة” يبحث مع وزارة الخدمة المدنية تنظيم الوظيفة العمومية والإفراجات المالية والملاكات الوظيفية للعاملين بقطاعات الدولة

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الأربعاء، مع وزير الخدمة المدنية المكلف ووكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

تناول الاجتماع مناقشة عدداً من الملفات منها مسألة تنظيم الوظيفة العمومية، والإفراجات المالية ، والملاكات الوظيفية للعاملين بقطاعات الدولة.

وفي ختام الاجتماع قال “الدبيبة” إن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد حالت دون نمو القطاع الخاص وتوفر فرص العمل، مشددًا على إن الاسهاب في التعيينات من كافة القطاعات دون احتياج حقيقي لابد ان يتوقف، مؤكداً على ضرورة استيعاب الموظفين الحقيقين والعاملين، من خلال حلول تضعها الوزارة لتنظيم الوظائف الزائدة عن الحاجة ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

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