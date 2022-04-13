ميناء طرابلس يستقبل أكثر من 7 آلاف طن قمح

استقبلت أرصفة ميناء طرابلس البحري السفينة لاكي براذر ( lucky brother) التابعة للوكيل الملاحي شركة “الشيمة”، محملة بـ 7,500 طن من القمح.

ووفقًا لإدارة الميناء؛ وصلت سفينة نقل الحاويات “ليدر هاليل” محملة 104 حاويات بها سلع مختلفة، ومن المنتظر دخول الناقلة “سالي أم”، التابعة لشركة “الشيمة” للتوكيلات الملاحية وستكون محملة بسبعة آلاف طن من القمح.

وتتواصل عمليات توريد القمح والحبوب عبر الموانئ الليبية بوتيرة مستقرة، رغم ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي لنحو40% وتأثر السوق المحلي، في ظل مخاوف من نقص المعروض بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

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