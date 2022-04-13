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#خاص فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة 2022-04-13 16:42:34

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#خاص

فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا و في اطار التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس و بنغازي وصلت لمطار بنينا بمدينة بنغازي شحنة السيولة العاشرة بقيمة 60 مليون دينار ، ليتم توزيعها على فروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، ليصل اجمالي الشحنات المرسلة مند بداية شهر رمضان المبارك 800 مليون دينار ، ويعمل فريق السيولة على إرسال باقي الشحنات قبل منتصف شهر رمضان .

#صدى #ليبيا

2022-04-13 16:42:34

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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