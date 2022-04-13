اجتماع بين المؤسسة الوطنية للنفط والمركز الليبي للدراسات المستقبلية لبحث سبُل التعاون المشترك

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022 مع المديره العام للمركز الليبي للدراسات المستقبلية “حمزة مصدق” وعدد من أعضاء المركز، بحضور مدير إدارة التخطيط بالمؤسسة الدكتور جمال كرواط.

وقد بحث اللقاء سبل التعاون المشترك في الموضوعات ذات الصلة المشتركة حيث قدّم عضو مجلس إدارة المركز نبذةً أوضح من خلالها دور المركز التي يتمثل في تقديم الدراسات المستقبلية لمختلف جهات الدولة، بغية تحضير حلول لبعض المشكلات في حال حدوثها.

من جانبه استعرض “صنع الله” حزمة من الدراسات التي أنجزتها المؤسسة واحتياجاتها والتحديات التي تواجهها، إضافةً إلى مايزخر به قطاع النفط من موارد، مشيرًا إلى دعواته المتكررة لتقليل من الاعتماد على الغاز في انتاج الطاقة الكهربائية و ضرورة البدء العاجل في الطاقات المتجددة، وموجّهاً مسؤولي المركز للتركيز على الدراسات المتعلقة بالطاقات البديلة.

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