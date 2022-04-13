الدبيبة: التعيينات الحكومية دون احتياج حقيقي لابد أن تتوقف

قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إن الإكثار منالتعيينات من القطاعات كافة دون احتياج حقيقي لابد أن يتوقف، مشيرًا إلى أن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد حالت دون نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

وأكد الدبيبة، خلال لقائه وزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا ووكلاء ومديري الإدارات بالوزارة، الأربعاء؛ على ضرورة استيعاب الموظفين الحقيقين والعاملين، من خلال حلول تضعها الوزارة لتنظيم الوظائف الزائدة عن الحاجة ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية الإفراج عن أكثر من 62 ألف مرتب لموظفين يتبعون القطاعات العامة في الدولة ممّن انطبقت عليهم شروط الإفراج المحددة من وزارة المالية، حيث بلغ عدد المعلمين والموظفين في وزارة التربية والتعليم المفرج عن مرتباتهم أكثر من 36 ألفًا، فيما بلغ إجمالي مرتبات العاملين المفرج عنهم من بقية القطاعات الإدارية المختلفة حوالي 25 ألفًا، موزعين على 198 وحدة إدارية.

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