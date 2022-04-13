عاجل..المكتب الإعلامي للوحدة الوطنية: ستنطلق مراسم خطة تطوير قطاع النفط مساء اليوم بحضور عدة مسؤولين

خاص.. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عن مراسم إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط).
وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من السفراء الأجانب.
خاص.. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عن مراسم إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط).
وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من السفراء الأجانب.
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