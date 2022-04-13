اقتصاد

عاجل..المكتب الإعلامي للوحدة الوطنية: ستنطلق مراسم خطة تطوير قطاع النفط مساء اليوم بحضور عدة مسؤولين

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

خاص.. أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية عن مراسم إطلاق الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط).

وذلك بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة وعدد من السفراء الأجانب.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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