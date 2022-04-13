المركزي يكشف عن 19 قائمة جديدة للاعتمادات المستندية

كشف مصرف ليبيا المركزي عن 19 قائمة اعتمادات مستندية تم تنفيذها عن الفترة بين 24 مارس الماضي وحتى السادس من أبريل الجاري.

وبحسب بيانات المصرف التي نشرها الأربعاء؛ فإن الشركات منحت موافقات بعملات اليورو والدولار والدينار التونسي لتوريد عشرات الأصناف، بينها حبوب قمح وذرة وسلع غذائية متنوعة أبرزها زيت الطهي ومعجون الطماطم والسكر ولحوم مجمدة ومواد خام داخله في الصناعات الغذائية وغيرها، كما شملت القوائم موافقات منفذة لتوريد أدوية و مستلزمات طبية ومنتجات متعلقة بالعديد من الأنشطة الصناعية.

وتشهد السوق المحلية ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع الأساسية والخضروات، مما دفع وزارة الاقتصاد إلى اتخاذ بعض الإجراءات، من بينها تعزيز الرقابة الميدانية بمساعدة الأجهزة الامنية لضبط الأسعار.

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