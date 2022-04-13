المالية بالوحدة الوطنية توصي كافة الجهات بتجهيز حوافظ مرتبات أبريل

أعلن رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” عن إستكمال الإدارة المالية بوزارة الداخلية تجهيز حوافظ مرتبات شهر 4 ابريل وسيتم توزيعها يوم غداً الخميس على المصارف .

وتابع بالقول: ومصلحة الأحوال المدنية ستستكمل تجهيز حوافظ مرتبات العاملين بالمصلحة غداً وستوزع الحوافظ مباشرة على كل الفروع بالمناطق في ليبيا جنوباً وشرقاً وغرباً .

كما أوصى كل الإدارات المالية وأقسام المرتبات بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة بأن تحذو حذو وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية وأن تبدأ في تجهيز حوافظ المرتبات وتستكمل إجراءاتها وتحيلها للمصارف تقديرٱ لظروف كافة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة .

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