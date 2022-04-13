ديلي ميل: فندق في رابالو الإيطالية يطالب ساعدي القذافي بتسديد ديونه المتراكمة

أكدت إدارة فندق إكسلسيور في مدينة رابالو الإيطالية إنه هناك ديونا متراكمة يتوجب على الساعدي القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي دفعها وقدرها 390 ألف دولارا، تشمل تكلفة إقامته في الفندق لمدة ستة أسابيع بالإضافة إلى تكاليف ترك سيارة فاخرة تعود ملكيتها له متوقفة أمام مبنى الفندق لمدة 15 عاما.

وأضافت إدارة الفندق إن في عام 2007 ، بعد رحلة استمرت شهرا أوقف الساعدي القذافي سيارته كاديلاك إسكاليد في فندق إكسلسيور الفاخر في مدينة رابالو .

كما تم استبعاده من فريق بيروس الإيطالي وغادر البلاد ، لكنه تجاهل المحاولات المتكررة من قبل الفندق لحمله على تسوية فاتورته.

وقال ألدو ويردين مدير فندق إكسلسيور، لقد انتظرنا 15 عاما لتسوية فاتورته وعلى مدى السنوات القليلة الماضية حاولنا عدة مرات أن نحاول حل هذه المسألة ولكن دون جدوى حتى أننا اتصلنا بالسفارة الليبية في روما لكنهم لم يتمكنوا من المساعدة وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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