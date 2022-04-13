اقتصاد

مستجدات توحيد المصرف المركزي.. ضمن مباحثات الكبير وأونماخت

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مستجدات عملية توحيد المصرف المركزي.

كما شهد اللقاء الذي عُقد الأربعاء بمكتب الكبير في العاصمة طرابلس، التطرق لتأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على زيادة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وكان أونماخت قد بحث خلال لقاءين منفصلين له مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، نهاية مارس الماضي، الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات السيادية الليبية من استخدامها كأوراق ضغط سياسية، خاصة في ظل تصاعد محاولة الأطراف الليبية المتنازعة استخدام تلك المؤسسات لصالحها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك