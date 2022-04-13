مستجدات توحيد المصرف المركزي.. ضمن مباحثات الكبير وأونماخت

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، مستجدات عملية توحيد المصرف المركزي.

كما شهد اللقاء الذي عُقد الأربعاء بمكتب الكبير في العاصمة طرابلس، التطرق لتأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها على زيادة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية.

وكان أونماخت قد بحث خلال لقاءين منفصلين له مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط صنع الله، نهاية مارس الماضي، الإجراءات اللازمة لحماية المؤسسات السيادية الليبية من استخدامها كأوراق ضغط سياسية، خاصة في ظل تصاعد محاولة الأطراف الليبية المتنازعة استخدام تلك المؤسسات لصالحها.

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