السفير الإيطالي لدى ليبيا يؤكد على الدور المهم التي تلعبه “إيني” في طرابلس ومن الممكن زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30%

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو إن شركة إيني الإيطالية تلعب دورًا أساسيًا ومقدرًا جداً في ليبيا الدولة التي يمكن أن تنتج الطاقة بطريقة بديلة عبر تحرير موارد الغاز للتصدير.

وأضاف بوتشينو: لا ننسى الدور الأساسي والمقدر جداً لشركة إيني في ليبيا حيث تعمل بمشروع مشترك مع المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز والتي توفر فرص عمل للعديد من الليبيين وفقاً لموقع” ديكود 39″ الإيطالي.

وأوضح أن 65 بالمئة من الغاز الذي يتم استخراجه في غرب ليبيا باتجاه الحدود مع تونس يستخدمه الليبيون والباقي يذهب إلى جرين ستريم، في إشارة إلى خط أنابيب الغاز الذي يربط بين إيطاليا وليبيا.

وذكر أن هذه النسب يمكن تغييرها ومساعدة الليبيين على إنتاج الطاقة بطريقة بديلة وتقليل هذه نسبة 65 %.

واعتبر أن ليبيا يمكنها زيادة إنتاج الغاز بنسبة 30 % باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار بشرط أن تكون في طرابلس سلطة تنفيذية قوية ومشتركة .

وأشار إلى أن هدف زيادة إنتاج النفط حاليا من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 2 مليون هو واقعي ويمكن تحقيقه خلال عام ونصف أو عامين في حال توفرت الظروف والاستثمارات المناسبة.

وتابع بالقول إن الزيادة الكبيرة جداً في التجارة بين إيطاليا وليبيا خلال عام 2021 والتي وصلت تقريبًا إلى عتبة 7 مليارات يورو.

كما إن العلاقات بين ليبيا والعالم الخارجي تحسنت، مشيراً إلى إعادة إعمار مطار طرابلس الدولي بواسطة كونسورتيوم إينيس الإيطالي.

وقال إنه في عام 2021 كانت التجارة بين إيطاليا وليبيا نحو 7 مليارات يورو مع زيادة قوية مقارنة بالسنوات السابقة حتى لو كنا لا نزال بعيدين عن 17 مليارًا في عام 2008 ومن نتيجة عام 2012، حيث أن البلاد يمكن أن تجد على الفور اتفاقية لبناء مؤسسات جديدة في انسجام تام.

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