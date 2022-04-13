“صنع الله” يؤكد على ضرورة التقيّد باللوائح في صرف الأموال وأهمية المراجعة الداخلية بالمؤسسة

قال صنع الله من خلال كلمة متلفزة :أن المراجعة الداخلية أكد لها للمرة 50 بأنّها بوابة الأمان التي يسري من خلالها كل شيء أي شئ مخالف للائحة لا تقوم المراجعة الداخلية بالموافقة عليه وتبلغ عليه، وسيكون هناك اعادة نظر في برامج المراجعة الداخلية وأيضا التبعية.

كما أنّ المراجعة الداخلية إدارة نعوّل عليها نريد أن يكون العمل شفاف وصحيح وتمنع اي مخالفة، هناك بعض الضرورات التي تبيح المحظورة وهذه من الممكن تجاوزها.

وقد أضاف قائلا: لا نسمح لأحد أن يعمل بدون عقد ويقدم في خدمة أرجوا من الجميع أن يراجعوا أنفسهم واداراتهم وأيضا انقاص المصاريف وتقديم كل شركة ماذا صرفت.

وأضاف بالقول: نحن لدينا خطة وهي المحافظة على الإنتاج واستدامته والمحافظة على عدم استنزافه أيضاً ولكن من المطلوب أيضا منكم أن تدققوا في الأموال.

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