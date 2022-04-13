دعوات أكاديمية إيطالية للاستفادة من الغاز الليبي بشكل أكبر

قال أستاذ السياسة الاقتصادية بجامعة روما “لا سابينزا” أومبرتو تريولزي، إن إيطاليا يمكنها الاستفادة من الغاز الليبي من خلال مساعدتها على حل مشاكلها الداخلية، معتبراً أن ليبيا مورد طاقة مهم بالنسبة لبلاده.

وأضاف تريولزي في حديث له مع وكالة نوفا، أن دعم التشكيلات يمنع ليبيا من أن تصبح دولة ذات أهداف مشتركة واحدة يمكن الاستفادة من مواردها المهمة.

وأشار أستاذ السياسة الاقتصادية الإيطالي إلى أنه لا يمكن استغلال هذه الفرص إلا إذا تم إرساء حالة من السلام الداخلي فيها، داعياً إيطاليا وأوروبا إلى رأب الصدع الداخلي.

وكان السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، قد أشار الثلاثاء عبر الدائرة المستديرة بشأن ليبيا، والتي نظمتها جامعة لويس في روما، إلى أنه يمكن لليبيا أن تزيد من إنتاجها للغاز بنسبة 30% باستثمارات لا تتجاوز مليار دولار، مؤكداً أن شركة “إيني” الإيطالية تلعب دوراً رئيساً ومُقدّراً للغاية في ليبيا، التي يمكن أن تُنتج الطاقة “بطريقة بديلة” من خلال إتاحة موارد الغاز للتصدير.

جدير بالذكر أن ليبيا صدّرت نحو 3.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا، عبر خط أنابيب غرين ستريم في عام 2021.

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